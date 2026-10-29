Franklin Financial Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Franklin Financial Services lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,89 USD gegenüber 1,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Franklin Financial Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at