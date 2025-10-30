Franklin Financial Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Franklin Financial Services lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,950 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 34,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at