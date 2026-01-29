|
Franklin Financial Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Franklin Financial Services präsentierte am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 33,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,74 USD. Im letzten Jahr hatte Franklin Financial Services einen Gewinn von 2,51 USD je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 133,55 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Franklin Financial Services 114,92 Millionen USD umgesetzt.
