Franklin Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Franklin Resources präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,32 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,19 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at