Franklin Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Franklin Resources äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Franklin Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,210 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,71 Prozent auf 2,43 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,97 USD. Im letzten Jahr hatte Franklin Resources einen Gewinn von 0,910 USD je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 9,42 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 8,73 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at