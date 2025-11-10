Franklin Resources präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Franklin Resources präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,190 USD je Aktie in den Büchern standen.

Franklin Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,910 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,850 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Franklin Resources im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,77 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 8,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

