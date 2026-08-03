Franklin Resources: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Franklin Resources veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Franklin Resources 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2,42 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at