Franklin Street Properties: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Franklin Street Properties ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Franklin Street Properties die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,170 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 40,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at