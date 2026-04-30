Franklin Street Properties: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Franklin Street Properties präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at