Franklin Street Properties CorpShs Aktie
WKN DE: A0JLZU / ISIN: US35471R1068
|
10.03.2026 02:45:17
Franklin Street Properties Corp. Q4 Loss Narrows
(RTTNews) - Franklin Street Properties Corp. (FSP) announced Loss for fourth quarter of -$7.32 million
The company's earnings totaled -$7.32 million, or -$0.07 per share. This compares with -$8.53 million, or -$0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 8.2% to $26.04 million from $28.38 million last year.
Franklin Street Properties Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$7.32 Mln. vs. -$8.53 Mln. last year. -EPS: -$0.07 vs. -$0.08 last year. -Revenue: $26.04 Mln vs. $28.38 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Franklin Street Properties CorpShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Franklin Street Properties CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Franklin Street Properties CorpShs
|0,59
|-5,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.