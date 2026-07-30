Franklin Street Properties präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Franklin Street Properties hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 26,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 26,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at