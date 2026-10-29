Franklin Street Properties präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Franklin Street Properties präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 24,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 8,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at