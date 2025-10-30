Franklin Street Properties präsentierte Quartalsergebnisse

Franklin Street Properties präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 27,3 Millionen USD, gegenüber 29,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,02 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at