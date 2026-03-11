11.03.2026 06:31:29

Franklin Street Properties veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Franklin Street Properties hat sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Franklin Street Properties ein Ergebnis je Aktie von -0,080 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 26,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,430 USD gegenüber -0,510 USD im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,78 Prozent auf 107,16 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 120,11 Millionen USD erwirtschaftet worden.

