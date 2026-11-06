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06.11.2026 15:09:49

Franklin Templeton Q4 Preliminary Net Income Surges As Revenue Climbs, Expenses Drop; Stock Up 4%

(RTTNews) - Franklin Templeton, Inc. (BEN), a major investment management company, on Friday recorded a surge in preliminary net profit for the fourth quarter of fiscal 2026, helped by improved revenue and decreased expenses.

For the three-month period to September 30, the company posted a net income of $380.1 million, or $0.72 per share, compared with $117.6 million, or $0.21 per share in the same period last year. Excluding items, profit was $493.4 million, or $0.94 per share, higher than $357.5 million, or $0.67 per share, in the prior year.   

Operating income surged to $355.8 million from $85.4 million a year ago. Total operating expenses moved down to $2.079 billion from $2.258 billion in the previous year. This includes the impairment of intangible assets of $000.0 million, compared with $202.2 million a year ago.

Total operating revenue moved up to $2.434 billion from $2.343 billion in the previous year. This includes investment management fees of $1.945 billion, higher than last year's $1.868 billion.

BEN was up by 4.05% at $33.53 in the pre-market trade on the New York Stock Exchange.

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