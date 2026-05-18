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18.05.2026 06:31:29
Franklin Wireless: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Franklin Wireless stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Franklin Wireless -0,050 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 57,05 Prozent zurück. Hier wurden 3,4 Millionen USD gegenüber 8,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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