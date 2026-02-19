|
Franklin Wireless gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Franklin Wireless hat am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 33,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,8 Millionen USD umgesetzt.
