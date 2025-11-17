Franklin Wireless mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Franklin Wireless hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Franklin Wireless 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 12,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Franklin Wireless 13,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at