Franklin Wireless mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Franklin Wireless präsentierte in der am 28.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Franklin Wireless vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,21 Prozent auf 8,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,400 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Franklin Wireless -0,020 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 20,79 Prozent auf 36,51 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Franklin Wireless 46,09 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at