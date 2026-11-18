Franklin Wireless hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Franklin Wireless vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 2,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 80,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Franklin Wireless 12,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at