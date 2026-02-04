Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|
04.02.2026 14:11:00
Frankreich: Nestlé weitet Rückruf von Säuglingsnahrung aus
Der Skandal um Verunreinigungen in Babynahrung weitet sich aus: Nestlé ruft noch mehr Produkte zurück. Französische Behörden prüfen, ob der Tod zweier Säuglinge mit möglichen Giftstoffen zusammenhängt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
04.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Frankreich: Nestlé weitet Rückruf von Säuglingsnahrung aus (Spiegel Online)
|
04.02.26
|SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
04.02.26
|New Nestlé boss plots overhaul to reignite growth (Financial Times)
|
03.02.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse Zürich in Rot: So entwickelt sich der SLI nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|07:17
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nestle S.A. (spons. ADRs)
|84,40
|-0,94%
|Nestlé SA (Nestle)
|84,77
|-0,49%