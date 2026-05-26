Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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26.05.2026 16:33:00
Frankreich: Stellantis will eine Milliarde Euro in neue E-Autos investieren
Präsident Macron will die Energiewende in Frankreich vorantreiben. Vorn mit dabei ist Stellantis: Der Autohersteller plant eine neue Generation von E-Autos und will viel Geld in sein Werk in Mulhouse stecken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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