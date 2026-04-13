Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
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13.04.2026 16:51:00
Frankreich: Zahlungen an Islamisten in Syrien - Zementhersteller Lafarge zu Millionenstrafe verurteilt
Trotz des Bürgerkriegs in Syrien machte der französische Zementhersteller Lafarge weiter Geschäfte dort. Ein Gericht in Paris hat nun entschieden: Der Konzern hat sich damit der Terrorfinanzierung schuldig gemacht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Holcim AG
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13.04.26
|ROUNDUP/Syrien-Geschäft: Lafarge wegen Terrorfinanzierung verurteilt (dpa-AFX)
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13.04.26
|Frankreich: Zahlungen an Islamisten in Syrien - Zementhersteller Lafarge zu Millionenstrafe verurteilt (Spiegel Online)
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13.04.26
|Holcim publishes agenda for 2026 Annual General Meeting (EQS Group)
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13.04.26
|Einladung zur Generalversammlung 2026 von Holcim am 13. Mai 2026 (EQS Group)
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10.04.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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10.04.26
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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10.04.26
|Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
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10.04.26
|SMI aktuell: nachmittags Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
Analysen zu Holcim AG
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|13.04.26
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|07.11.25
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|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Holcim Hold
|Deutsche Bank AG
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