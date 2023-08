Frankreich beginnt in Kürze mit Evakuierung aus Niger

Paris (Reuters) - Knapp eine Woche nach dem Militärputsch in Niger hat Frankreich die rasche Evakuierung seiner Bürgerinnen und Bürger aus dem westafrikanischen Land angekündigt.

Die Pläne dafür seien angelaufen, teilte das Außenministerium in Paris am Dienstag mit und bestätigte entsprechende Medienberichte. Laut der Website des Ministeriums lebten im Jahr 2022 knapp 1200 französische Staatsangehörige im Niger.

Dort hatte am Mittwoch vergangener Woche das Militär den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum gestürzt und gefangengenommen. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hat seit einem Jahrzehnt Truppen im Niger stationiert, um den Kampf gegen Islamisten in der Region zu unterstützen. Am Sonntag verbrannten Anhänger der Putschisten französische Flaggen und griffen die französische Botschaft in der Hauptstadt Niamey an. Die Polizei ging mit Tränengas gegen die aufgebrachte Menge vor. Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte, dass jegliche Angriffe auf französische Interessen in Niger mit einer "schnellen und kompromisslosen Reaktion" beantwortet würden.

(Bericht von: Sudip Kar-Gupta, Layli Foroudi, Blandine Henault; geschrieben von Sabine Ehrhardt. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)