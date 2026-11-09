Frankreich erhöht Mindestlohn um 1,6 Prozent

PARIS (dpa-AFX) - Unter dem Druck anhaltender Massenproteste wegen fehlender Kaufkraft erhöht Frankreich den Mindestlohn von Dezember an um 1,6 Prozent. Damit werde eine eigentlich zum Januar vorgesehene Mindestlohnerhöhung, die zunächst nicht in diesem Umfang geplant war, um einen Monat vorgezogen, sagte Arbeitsminister Jean-Pierre Farandou. Nun seien die Branchen aufgerufen, in ihren Branchentarifverträgen die tariflichen Mindestvergütungen ebenfalls anzuheben.

Mit der Erhöhung steigt der Mindestlohn von bisher rund 1.867 Euro auf rund 1.897 Euro. Auf der Grundlage einer 35-Stundenwoche sind das knapp 30 Euro mehr. Insgesamt sei der Mindestlohn damit im laufenden Jahr um 5,3 Prozent erhöht worden, sagte der Minister. In Deutschland liegt der Mindestlohn aktuell bei etwa 2.343 Euro brutto.

Nach wochenlangen Demonstrationen hatte Premier Sébastien Lecornu eine Sozialkonferenz mit Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden anberaumt, um über Fragen zu Kaufkraft und Löhnen zu sprechen. Es gehe darum zu gucken, was realistisch und umsetzbar sei, sagte der Premier. Neben der Mindestlohnerhöhung kündigte die Regierung die Anhebung einer Reihe von Zuschüssen und Hilfen an.

Der Gewerkschaftsbund CGT sprach im Anschluss an den Sozialgipfel von "Krümeln", die die Regierung ausgeteilt hatte und kündigte einen neuen nationalen Streik- und Protesttag für den 17. November an./evs/DP/jha