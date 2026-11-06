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06.11.2026 13:27:39
Frankreich ermittelt zu Bombendrohungen gegen Flüge
PARIS (dpa-AFX) - Nach Bombendrohungen gegen mehrere Linienflüge in Europa hat Frankreichs Justiz Vorermittlungen eingeleitet. Es laufe eine Untersuchung, um die Herkunft der Drohungen zu bestimmen, die ganz Europa träfen, hieß es aus dem Amt des französischen Premierministers.
Zuvor hatte es erneut Drohungen gegen vier Flieger gegeben, die über Frankreich unterwegs waren. Alle landeten am Pariser Flughafen Orly. Sicherheitsüberprüfungen liefen. Den Angaben zufolge gab es am Morgen europaweit 23 solcher Drohungen.
Bereits am Donnerstag hatte eine Maschine auf dem Weg von Dublin nach Rom in Nordfrankreich Halt machen müssen, weil eine Bombendrohung ausgesprochen worden war. Auch mehrere andere Flüge in Europa waren von Drohungen betroffen./rbo/DP/mis
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