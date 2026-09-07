Frankreich erwartet schwache Weinlese nach Hitzesommer

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich steht nach einem außergewöhnlich heißen Sommer mit einer beispiellosen Trockenheit vor einer der schlechtesten Weinlesen der vergangenen 30 Jahre. Erwartet werde ein landesweiter Ertrag von 34 Millionen Hektolitern, was im Vergleich zum Durchschnitt der fünf vergangenen Jahre einem Rückgang um 17 Prozent entspricht, teilte das Agrarministerium in Paris mit. Dies sei auf die Wetterbedingungen aber auch auf die Verringerung der Weinbauflächen zurückzuführen.

Die Situation sei je nach Weinbaugebiet sehr unterschiedlich: Einige verzeichneten starke Rückgänge, während andere nach den schwachen Ernten von 2025 von etwas besseren Erträgen profitierten. Dies sei etwa in der Region um Bordeaux der Fall, wo zehn Prozent höhere Erträge als im Vorjahr erwartet werden - und dies, obwohl die Anbaufläche um rund fünf Prozent reduziert wurde. Weil der Konsum von Wein in Frankreich seit langem rückläufig ist, werden Weinberge mit staatlicher Unterstützung gerodet. Im Elsass an der deutschen Grenze wird ein im Vorjahresvergleich um sechs Prozent geringerer Ertrag erwartet.

Frankreich ist der nach Italien weltweit zweitgrößte Weinerzeuger. In dem Land wurde in diesem Jahr der heißeste und sonnigste Sommer seit Start der Messungen im Jahr 1900 verzeichnet, wie der staatliche Wetterdienst Météo France mitteilte. Außerdem sei 40 Prozent weniger Regen als üblich gefallen. Als Ursache nannte der Wetterdienst den Klimawandel./evs/DP/jha