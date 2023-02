Frankreich: Geschäftsklima hellt sich überraschend auf

PARIS (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Frankreich hat sich im Februar überraschend verbessert. Der Indikator des Statistikamts Insee stieg um einen Punkt auf 103 Zähler, wie die Behörde am Mittwoch in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem unveränderten Wert von 102 Punkten gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt über seinem langjährigen Durchschnitt von 100 Punkten.

In den einzelnen Wirtschaftsbereichen entwickelte sich die Stimmung unterschiedlich: Während sie sich in der Industrie, unter Dienstleistern und im Einzelhandel weiter aufhellte, verschlechterte sie sich im Bausektor./jkr/bgf/jha/