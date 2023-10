Frankreich: Geschäftsklima trübt sich ein

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die Unternehmensstimmung im Oktober spürbar eingetrübt. Gegenüber dem Vormonat sank das Geschäftsklima um zwei Punkte auf 98 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mittelte. Analysten hatten im Schnitt mit 99 Punkten gerechnet. Die Stimmung sank in allen betrachteten Wirtschaftsbereichen. Mit weniger als 100 Punkten liegt der Indikator unterhalb des langfristigen Durchschnitts.

