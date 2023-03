Frankreich: Geschäftsklima trübt sich leicht ein

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich zeigen sich die Unternehmen etwas pessimistischer. Wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte, fiel das Geschäftsklima im März leicht um einen Punkte auf 103 Zähler. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet. Bis auf den Großhandel trübte sich die Stimmung in allen betrachteten Bereichen ein, allerdings meist nur leicht. Im Einzelhandel fiel der Rückgang allerdings etwas stärker aus./bgf/mis