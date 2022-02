Frankreich: Gipfel zwischen Biden und Putin geplant

PARIS (dpa-AFX) - Zur Deeskalation des Ukraine-Konflikts wird nach Angaben Frankreichs ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin geplant. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe den beiden am Sonntag ein solches Treffen und anschließend ein weiteres mit allen Beteiligten vorgeschlagen, hieß es aus dem Élyséepalast in Paris. Beide hätten dem Grundsatz eines solchen Treffens zugestimmt. Der Inhalt des Gipfels solle am Donnerstag von US-Außenminister Antony Blinken und seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow bei einem Treffen bestimmt werden. Der Gipfel könne nur stattfinden, wenn Russland nicht in die Ukraine einmarschiere. Russland hat nach westlichen Angaben etwa 150 000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen, streitet jedoch ab, einen Angriff auf das Nachbarland zu planen./evs/DP/zb