Frankreich: Industrie steigert Produktion erneut

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Industrie hat ihre Produktion im Juni erneut gesteigert. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Gesamtherstellung um 1,4 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet. Die Warenherstellung im verarbeitenden Gewerbe erhöhte sich um 1,2 Prozent. Bereits im Vormonat war die Produktion in beiden Bereichen gestiegen./bgf/jha/