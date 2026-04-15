15.04.2026 09:15:38

Frankreich: Inflation im März etwas höher als zunächst ermittelt - Jahresrate 2%

PARIS (dpa-AFX) - Angesichts des Ölpreisschocks im Zuge des Iran-Kriegs hat die Inflation in Frankreich im März etwas stärker angezogen als zunächst ermittelt. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 2,0 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies entspricht der Zielmarke der Europäischen Zentralbank für den gesamten Euroraum.

Zunächst war für März ein Wert von 1,9 Prozent ermittelt worden. Analysten hatten in Schnitt mit einer Bestätigung dieses Wertes gerechnet.

Im Februar hatte die französische Inflation noch bei 1,1 Prozent gelegen und im Januar nur bei 0,4 Prozent. Im Vergleich zu anderen Ländern der Eurozone ist die Teuerung in Frankreich aber weiter eher moderat.

Wie das Statistikamt weiter mitteilte, stiegen die französischen Verbraucherpreise im März im Monatsvergleich um 1,1 Prozent. Dies entsprach wie erwartet dem Wert der ersten Schätzung./la/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich wenig bewegt. Auch der deutsche Leitindex zeigt sich stabil. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Mittwoch mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen