Frankreich: Inflation legt wie erwartet weiter zu

PARIS (dpa-AFX) - Die Inflation in Frankreich steigt weiter an. Im Juni erhöhten sich die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) um 6,5 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999. Damit wurde eine erste Erhebung wie von Analysten erwartet bestätigt. Im Vormonat hatte der Anstieg 5,8 Prozent betragen.

Im Monatsvergleich stieg der HVPI um 0,9 Prozent. In dieser Betrachtung wurde die erste Schätzung etwas nach oben revidiert. Insee hatte zuvor einen Anstieg um 0,8 Prozent gemeldet. Analysten hatten eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet. Der Inflationsanstieg wird vor allem durch höhere Preise für Energie getrieben. Diese habe sich im Jahresvergleich um rund 33 Prozent verteuert. Ölprodukte waren in Frankreich im Juni um fast 50 Prozent teurer als ein Jahr zuvor./jkr/zb