Frankreich: Inflation legt wieder zu

PARIS (dpa-AFX) - Die Teuerung in Frankreich hat sich im August wieder beschleunigt. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) um 5,7 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Im Juli hatte die Inflationsrate 5,1 Prozent betragen. Analysten hatten mit einer Beschleunigung gerechnet, allerdings lediglich auf im Schnitt 5,6 Prozent. Im Monatsvergleich stieg der HVPI um 1,1 Prozent und damit ebenfalls deutlicher als erwartet./bgf/stk