Frankreich: Inflation schwächt sich überraschend ab

PARIS (dpa-AFX) - Die Teuerung in Frankreich hat sich im September unerwartet abgeschwächt. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) um 5,6 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Im August hatte die Inflationsrate noch etwas höher bei 5,7 Prozent gelegen.

Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten mit einer leichten Beschleunigung gerechnet und waren im Schnitt von einer Teuerungsrate von 5,9 Prozent ausgegangen. Im Monatsvergleich fiel der HVPI stärker als erwartet. In dieser Betrachtung sanken die französischen Verbraucherpreise um 0,6 Prozent und damit doppelt so stark wie erwartet./jkr/bgf/zb