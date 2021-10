Frankreich: Inflation zieht weiter an

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat die Inflation im Oktober weiter angezogen. Die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) seien gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,2 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. Im September hatte die Jahresrate 2,7 Prozent betragen. Analysten hatten mit einem Anstieg auf 3,1 Prozent gerechnet.

Getrieben wurden die Lebenshaltungskosten durch steigende Preise für Energie und Dienstleistungen. Die Preise für Lebensmittel und Industriewaren stiegen dagegen etwas langsamer./bgf/mis