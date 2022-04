Frankreich: Inflation zieht weiter an

PARIS (dpa-AFX) - Die Inflation in Frankreich zieht weiter an. Im März stiegen die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) auf Jahressicht um 5,1 Prozent, wie das Statistikamt insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 4,9 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte die Rate 4,2 Prozent betragen. Auf Monatssicht zog das Preisniveau um 1,6 Prozent an.

Preisauftrieb kam laut Insee vor allem von steigenden Preisen für Energie, Lebensmittel und Dienstleistungen. Industriell gefertigte Güter verteuerten sich dagegen etwas weniger stark.

Die Inflation in Frankreich ist zwar ungewöhnlich hoch, allerdings nicht so hoch wie in anderen großen Euroländern. In Deutschland ist der HVPI im März nach Zahlen vom Mittwoch um 7,6 Prozent gestiegen, in Spanien sogar um 9,8 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den gesamten Euroraum mittelfristig 2 Prozent an. Inflationszahlen für den Währungsraum werden am Freitag erwartet.

