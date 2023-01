Frankreich: Inflation zieht wieder an

PARIS (dpa-AFX) - Die Teuerung in Frankreich hat zu Jahresbeginn wieder etwas angezogen. Die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,0 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Im Dezember war die Rate leicht auf 6,7 Prozent gefallen. Analysten hatten mit der aktuellen Entwicklung gerechnet.

Insee begründete die wieder höhere Inflation mit steigenden Preisen für Lebensmittel und Energie. Dagegen habe sich der Preisauftrieb bei Dienstleistungen abgeschwächt, während er bei industriell gefertigten Waren stabil geblieben sei.

/bgf/stk