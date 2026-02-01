Eutelsat Communications Aktie
WKN: A0HGPT / ISIN: FR0010221234
|
01.02.2026 17:38:00
Frankreich legt Veto gegen Verkauf von Eutelsat-Bodenantennen ein
Die französische Regierung hat aus Sicherheitsgründen ein Ersuchen des Investors EQT abgelehnt, die Antennen des Satellitensystems Eutelsat zu erwerben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Eutelsat Communications
|
30.01.26
|French government blocks Eutelsat asset sale to EQT (Financial Times)
|
03.12.25
|Eutelsat-Aktie fällt: Investor SoftBank hat sich wohl von Großteil seiner Beteiligung getrennt (finanzen.at)
|
06.08.25
|Eutelsat-Aktie gerät unter Druck: Jahresziele erreicht - Kapitalerhöhung voraus (finanzen.at)
Analysen zu Eutelsat Communications
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.