Accor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860206 / ISIN: FR0000120404

19.02.2026 14:20:38

Frankreich mit Touristenrekord - 102 Millionen Gäste

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich hat seine Tourismuseinnahmen und internationalen Gästezahlen auf einen neuen Rekord gesteigert und bleibt das weltweit meistbesuchte Urlauberland. Die Zahl internationaler Urlauber stieg 2025 im Vorjahresvergleich von 100 auf 102 Millionen und die damit erzielten Einnahmen kletterten um neun Prozent auf 77,5 Milliarden Euro, wie das Wirtschaftsministerium in Paris mitteilte. Im Vergleich zu 2019 legten die Einnahmen aus dem internationalen Tourismus sogar um 37 Prozent zu.

Drei Viertel der ausländischen Touristen in Frankreich kommen aus Europa, die Zahl der Übernachtungen in Hotels und anderen Quartieren legte im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent zu. Bei Urlaubern aus Deutschland lag der Zuwachs bei neun Prozent. Auch die Übernachtungszahlen und Ausgaben von Urlaubern aus Frankreich, die ihre Ferien im eigenen Land verbringen, legten weiter zu.

Auch wenn Frankreich das meistbesuchte Urlauberland ist, erzielt es im Vergleich nicht die höchsten Einnahmen aus dem internationalen Tourismus und schaut neidisch auf den Nachbarn Spanien. Dort wurden 2025 Einnahmen von 105 Milliarden Euro erzielt, teilte das Pariser Ministerium mit, nicht ohne zu betonen, dass der Abstand zu Frankreich schrumpfe./evs/DP/mis

Nachrichten zu Accor S.A.

Analysen zu Accor S.A.

Aktien in diesem Artikel

Accor S.A. 48,30 0,12% Accor S.A.

