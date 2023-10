Frankreich organisiert weitere Sonderflüge aus Israel

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich organisiert für die Rückholung von Staatsbürgern aus Israel am Freitag und Samstag jeweils mehrere Sonderflüge. Eine erste Sondermaschine von Air France aus Israel werde am Donnerstag gegen Abend in Paris erwartet, teilte das Außenministerium mit. Außenministerin Catherine Colonna werde die Reisenden am Flughafen Charles-de-Gaulle empfangen. Darüber hinaus werde mit Air France an einer schnellstmöglichen Wiederaufnahme des regulären Flugverkehrs nach Israel gearbeitet./evs/DP/zb