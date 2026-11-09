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09.11.2026 18:01:39
Frankreich sieht Iran hinter Angriff auf Kühlanlagen
PARIS (dpa-AFX) - Frankreich sieht den Iran hinter den jüngsten Cyberangriffen auf Kühlsysteme von französischen Supermarktketten. Außenminister Jean-Noël Barrot sagte, der iranische Botschafter in Frankreich sei einbestellt worden, "um sehr energisch gegen diese äußerst schwerwiegende Tat zu protestieren"./evs/DP/mis
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