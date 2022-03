Frankreich sieht Ukraine in der EU - aber später

Versailles (Reuters) - Der französische Europaminister Clement Beaune hat die ukrainischen Hoffnungen auf einen schnellen EU-Beitritt gebremst.

Das Thema sei "nicht für morgen", sagte Beaune am Donnerstag vor dem informellen Gipfel der 27 EU-Staats- und Regierungschefs in Versailles. "Es wird Zeit brauchen", fügte er im französischen Radiosender France Inter hinzu. Allerdings schloss er dies für die Zukunft nicht aus. "Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir eine EU haben werden, die in den nächsten Jahren - ich weiß nicht, wann - wahrscheinlich um die Ukraine, Moldawien, Georgien und vielleicht andere Länder erweitert wird." Er sei aber auch davon überzeugt, dass die EU in ihrer gegenwärtigen Form nicht in der Lage sein werde, mit 45 oder 60 oder 70 Millionen mehr Einwohnern zu funktionieren.

Auf dem EU-Gipfel wird es am Donnerstag und Freitag um weitere Sanktionen gegen Russland, Hilfen für die Ukraine und eine Antwort auf den durch die russische Invasion befürchteten Wirtschaftseinbruch gehen. EU-Diplomaten hatten statt eines Beitritts für die Ukraine eine "Assoziierung plus plus" ins Gespräch gebracht, also eine engere Anbindung der Ukraine an den EU-Binnenmarkt. Beaune unterstrich das Ziel der EU, sich von russischen Energielieferungen unabhängig zu machen.

Paris hatte einen erneuten EU-Hilfsfonds nach dem Vorbild des Corona-Wiederaufbaufonds ins Gespräch gebracht, mit dem die europäische Verteidigung und Energie-Versorgungssicherheit gestärkt werden soll. Der Corona-Fonds hat ein Volumen von 750 Milliarden Euro, die EU-Kommission kann dabei selbst Kredite aufnehmen. In etlichen EU-Staaten wie den Niederlanden stieß der französische Vorschlag aber auf Skepsis. Die Bundesregierung hatte gerade auf nationaler Ebene ein 100 Milliarden Euro schweres Sondervermögen für die Bundeswehr beschlossen.