SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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01.07.2026 12:42:35
Frankreich stoppt eigene Paketsteuer, weil sie kaum Einnahmen brachte
Onlinehändler aus China tricksten die nationale Sonderregel aus. In Österreich wird die Paketabgabe am 1. Oktober eingeführtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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