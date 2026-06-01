01.06.2026 09:18:38

Frankreich stoppt Öltanker aus Russland im Atlantik

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Marine hat einen aus Russland kommenden Öltanker im Atlantik angehalten und überprüft. "Es ist inakzeptabel, dass Schiffe internationale Sanktionen umgehen, das Seevölkerrecht verletzen und den Krieg, den Russland seit mehr als vier Jahren gegen die Ukraine führt, finanzieren", schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dazu auf X. Der französischen Verteidigungsministerin Catherine Vautrin zufolge ist das am Sonntag angehaltene Schiff Teil der russischen Schattenflotte.

Der Einsatz an der "Tagor" erfolgte Macron zufolge in der Hochsee des Atlantiks. Frankreich sei mit der Unterstützung mehrerer Partner vorgegangen, darunter Großbritannien. Frankreich hat in den vergangenen Monaten mehrfach Schiffe angehalten, die es verdächtigt, zur russischen Schattenflotte zu gehören./rbo/DP/zb

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