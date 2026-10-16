16.10.2026 18:39:41

Frankreich und Deutschland einigen sich auf Schutzmaßnahmen für Autobranche

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Frankreich und Deutschland haben eine Vereinbarung zum Schutz der kriselnden europäische Automobilbranche getroffen. Dazu gehören mehr Flexibilität bei det Dekarbonisierung sowie Anreize für Investitionen. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, dass sie gleichzeitig entschlossen bleiben, die CO2-Emissionen erheblich zu reduzieren und Europas Kapazitäten zur Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen zu stärken. "Zu diesem Zweck schlagen Frankreich und Deutschland ein umfassendes Paket vor, das einen ehrgeizigen europäischen Dekarbonisierungspfad mit der erforderlichen regulatorischen Flexibilität verbindet, um den unterschiedlichen Marktrealitäten und technologischen Bedingungen Rechnung zu tragen..... Es bietet auch konkrete Anreize für Investitionen, Forschung und Entwicklung, europäische Produktion und widerstandsfähige Lieferketten."

Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht verfügbar.

Die Europäische Kommission hatte das Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen bis 2035 um 100 Prozent zu senken, schlug jedoch im vergangenen Jahr eine Überarbeitung vor, die eine Senkung um 90 Prozent gegenüber dem Niveau von 2021 im Jahr 2035 anstrebt. Die verbleibenden 10 Prozent sollen durch die Verwendung von CO2-armem Stahl oder alternativen Kraftstoffen kompensiert werden.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2026 12:40 ET (16:40 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:03 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow legt im Freitagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen