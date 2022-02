Frankreich verurteilt russische 'Strategie der Kriegsprovokation'

NEW YORK (dpa-AFX) - Frankreich hat Russland vorgeworfen, einen Krieg in der Ukraine erzwingen zu wollen. "Frankreich verurteilt aufs Schärfste die Strategie der Kriegsprovokation des russischen Präsidenten", sagte der französische UN-Botschafter Nicolas de Rivière bei einer kurzfristig anberaumten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York am Mittwochabend (Ortszeit). Die Ukrainer wollten Frieden. "Wenn Russland bestätigt, dass seine Entscheidung Krieg ist, muss es die gesamte Verantwortung übernehmen und den Preis dafür zahlen."/scb/DP/zb