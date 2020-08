Frankreich: Videokonferenz für Libanon-Hilfe am Sonntag geplant

PARIS (dpa-AFX) - Die von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigte internationale Konferenz zur Hilfe für den krisenerschütterten Libanon soll nun am Sonntag stattfinden. Die Videokonferenz werde um 14.00 Uhr beginnen, es gehe um die Hilfe für die von Explosionskatastrophe in Beirut schwer getroffene Bevölkerung, hieß es am Samstag aus Kreisen von Macrons Präsidialamt.

US-Präsident Donald Trump hatte bereits über Twitter angekündigt, es werde am Sonntag eine Besprechung mit Macron, der libanesischen Führung und anderen Verantwortlichen geben. Die Videokonferenz werde von den Vereinten Nationen (UN) mitorganisiert, hieß es weiter aus den Élysée-Kreisen.

Macron hatte am Donnerstag bei einem Besuch in der libanesischen Hauptstadt internationale Hilfe in Aussicht gestellt. Bei der Explosion am Dienstag waren mehr als 150 Menschen getötet und rund 5000 verletzt worden, bis zu 250 000 sind obdachlos./cb/DP/stk