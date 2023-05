Frankreich will Elektroprämie nur noch für europäische Autos zahlen

Paris (Reuters) - Frankreich will die Elektroprämie künftig nur noch für europäische Autos zahlen.

"Wir werden Batterien und Autos unterstützen, die in Europa hergestellt werden, weil deren CO2-Fußabdruck gut ist. Wir werden nicht das Geld der französischen Steuerzahler verwenden, um die nicht-europäische Industrie zu fördern", sagte Staatspräsident Emmanuel Macron am Donnerstag in einer Rede. Beim Kauf nicht-europäischer Fahrzeuge solle demnach nicht länger der Umweltbonus gewährt werden.

Macron will mit einer Reihe von Maßnahmen die Reindustrialisierung des Landes vorantreiben. Der Entwurf für ein "Grüne-Industrien-Gesetz" soll in der nächsten Woche präsentiert werden. Ähnlich wie beim US-Subventionsprogramm "Inflation Reduction Act" (IRA) sind beispielsweise Steuergutschriften für Investitionen in "grüne" Technologien wie Wärmepumpen und Solarmodule vorgesehen.

Der Inflation Reduction Act ist ein rund 400 Milliarden Dollar schweres Förderpaket, mit dem US-Präsident Joe Biden die Energiesicherheit und die Bekämpfung des Klimawandels sichern will. Die US-Kaufprämien für E-Autos gibt es etwa nur, wenn das Fahrzeug in Amerika montiert und die Batterie zu einem bestimmten Anteil dort hergestellt wird.

